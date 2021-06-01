На ПМЭФ-2021 представят результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Как сообщили организаторы, участники сессии также обсудят программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, разработку которой ведет правительство России совместно с экспертами рынка.

По итогам 2020 года Калининградская область заняла 23-е место в рейтинге, улучшив свой показатель по сравнению с 2019-м на 7 пунктов.

Петербургский международный экономический форум с 2014 года является традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

- За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, - добавили организаторы.