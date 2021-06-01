За проезд на Куршскую косу теперь можно платить онлайн

. Фото: Александр КАТЕРУША

Проезд и посещение национального парк «Куршская коса» теперь можно оплатить через интернет.

Как сообщает пресс-служба парка, билеты приобретаются на дату поездки – продажа на каждый следующий месяц открывается первого числа этого месяца.

«После оплаты на указанную электронную почту придет QR-код (если почта не указана, он появится в разделе «Мои билеты» на том устройстве, с которого произведена оплата). Полученный QR-код необходимо сохранить на своем смартфоне или распечатать. Его нужно будет предъявить на КПП нацпарка. При этом льготники должны подтвердить право на льготу соответствующими документами», - говорится в сообщении пресс-службы парка.

Отмечается, что посетители с QR-кодом могут въезжать по любой полосе.