В Калининградской области военные связисты провели тренировку

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошла тренировка по связи с батальоном управления армейского корпуса Балтийского флота. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, был отработан широкий круг вопросов по организации устойчивой связи между подразделениями по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам связи.

Так военные проверили готовность армейских связистов уверенно эксплуатировать современные средства связи, недавно поступившие на вооружение войск Балтфлота.

Отмечается, что подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повышать профессиональный уровень военных.