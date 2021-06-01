Орудовали в подъездах: В Калининграде задержали велосипедных воров

Двух велосипедных воров задержали полицейские в Калининграде. Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, ими оказались близкие друг другу люди: 26-летний мужчина и женщина 43 лет. «Молодому человеку удавалось снимать с велосипедов крепкие замки, а дама помогала с продажей востребованной в сезон техники», - отметила руководитель пресс-службы.

Был похищен велосипед «Author» на улице Зарайской, угнан велосипед «Keltt» из подъезда на улице Мариупольской и аналогичным способом похищен двухколесный транспорт такой же марки из дома на Московском проспекте. А на Ленинском проспекте из подъезда угнали велосипед «Stern».

Похищенное оперативно продавали.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к кражам велосипедов в других районах города.