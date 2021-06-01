Калининград вошел в топ-10 городов России, где меньше всего боятся увольнения

Жители Калининградской области ощущают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители большинства других регионов России. Об этом говорят специалисты hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы.

По данным проведенного недавно исследования, жители Калининградской области не страшатся увольнения с текущего места работы - индекс стабильности на текущем месте трудоустройства здесь составляет 0,49 пункта*.

«Это 8 место среди регионов страны. Для сравнения – по России в целом индекс стабильности на текущем месте работы – 0,39 пункта», - отмечают эксперты.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают только 24% соискателей из Калининградской области, еще 68% считают, что на данный момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%.

Важно отметить, что данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.