В Черняховске пытавшейся разнять драку девушке сломали челюсть

В дежурную часть отдела полиции в Черняховске поступило сообщение из местной больницы о доставленной у к ним 22-летней девушке с переломом челюсти. Заподозрив, что в данном случае имеет место криминал, в медучреждение выдвинулась следственно-оперативная группа.

Пациентка, как могла, рассказала полицейским, что во время прогулки по улице Комсомольской стала свидетельницей драки между двумя группами парней. Решив их разнять, смело ринулась в гущу потасовки и… убедилась, что принцип «миртворец получает ото всех» действует и в отношении женщин.

После мощного удара в лицо горожанка уже мало что помнила, но оперативникам все же удалось установить личность подозреваемого и задержать его – кстати, черняховец оказался ровесником потерпевшей. За «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (именно такая статья УК РФ фигурирует в уголовном деле) ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.