В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 1 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 27-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пер. Партизанский 2-8, пер. Северный 1-9, 4а, 4-10, ул. Госпитальная 2, 4-8, 5-17, 12- 16, 16а, 18, 21, ул. Ген. Озерова 32-40, 49, 49а-51а, 51-55, ул. Знойная 2-6, ул. Пролетарская 111, 114(стомат. клин.), 115-129, 131(уч. корпус БФУ), 133, ул. Ракитная 1 (д\с №36), 3, 7,9-15, ул. Баранова 2, 2а; ул. Ялтинская 2а, 20, 20а, 20б, пр-кт Московский 164-172, 164а,б, 171 и пр-кт Мира 67, ул. Минина и Пожарского 17;

С 13.00 до 17.00 от энергоснабжения будут отключены дома по:

ул. Сестрорецкая 1-5, 3а, 6, 6а,б, 8, 8а, 7, 10, 11-13

ул. Ю. Долгорукова 1-5

ул. Механическая 1-9, 6а, 4-6, 5, 8а,10

ул. 1-я Алтайская 2-12, 3-13, 14, 19-19а, 21-27,

ул. 2-я Алтайская 1, 8

ул. Карташёва 2а,б, 4г, 7-11, 8, 10, 10б, 12, 24-38, 24а, 28а-е, 30а-г, 32а-е, 27-41, 40-42, 43-53, 43, 53а, 59, 59а, 61, 61а,б, 65- 69, 71-75

ул. Макаренко 2а, 4,3- 5, 9, 6-14, 11, 13, 17, 18, 21 23, 20-28

ул. Урицкого 19, 27а

ул. Славянская 2, 3, 5, 5а, 6-10, 7-15, 26, 29, 31, 35, 39

пер. Славянский 3

ул. Селенгинская 1, 12а, 14, 17-21, 19а

ул. Каблукова 15-19, 15а,б

ул. Благодатная 6-10, 9, 17

Балтийское шоссе 106 (ДЮСШ Вост. единоборств), 116

ул. Магнитогорская 1-3;

Из-за отключения электроснабжения без горячей воды дома по ул. Карташёва 4-4в; 6-6в; 28-30; 28а-е; 30а-г; 32-34; 32а-е; 40-42, Балтийское шоссе 104-108, 116

С 9.00 до 20.00 без света останутся дома по Тенистой аллее 16 16а, 18а, 20а,б,в, г, д, е, 22б, в, г.

С 9.30 до 17.00 без холодной воды останутся дома по ул. Бородинская 2-14, 14а 5-9, 13; с 10.00 до 15.00 - ул. Ростовская 15.