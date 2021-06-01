13 пенсионеров, 12 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ , 6 случаев пневмонии. Нарастающим итогом 33590 случаев.

Среди заболевших:

- 13 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник юридической конторы;

- сотрудник транспортного предприятия;

- 3 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок 7 лет;

- учащийся гимназии 1;

- студент Балтийского информационного техникума;

- 12 неработающих.