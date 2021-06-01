13 пенсионеров, 12 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ , 6 случаев пневмонии. Нарастающим итогом 33590 случаев.
Среди заболевших:
- 13 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 6 работников промышленных предприятий;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник юридической конторы;
- сотрудник транспортного предприятия;
- 3 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок 7 лет;
- учащийся гимназии 1;
- студент Балтийского информационного техникума;
- 12 неработающих.