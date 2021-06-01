Калининградец лишился аппаратов по производству ваты из-за долга по алиментам

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы арестовали имущество должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не регулярно платил алименты на содержание сына и накопил долг в размере 700 тысяч рублей. У него не было транспорта и недвижимости, однако приставам удалось установить, что в собственности у должника имеются уличные автоматы для приготовления сладкой ваты. Судебные приставы выехали по адресу и наложили арест на имущество.

Автоматы будут оценены и реализованы на торгах, а вырученные деньги пойдут в счет погашения задолженности по алиментным платежам.