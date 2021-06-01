В Черняховске 17-летнего сына депутата, избившего подростка, арестовали на два месяца

В Черняховске на два месяца арестовали 17-летнего местного жителя, который зверски избил 14-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба городского суда, до 28 июля он будет находиться в СИЗО.

Напомним, резонансная драка произошла 22 мая. 17-летний сын местного депутата жестоко избил 14-летнего подростка. Повалив его на землю, депутатский сын продолжил бить ногами потерявшего сознание школьника.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследованием занимается Следственный комитет.