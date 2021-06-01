Пассажирам рейсовых автобусов на Куршскую косу придется платить 300 рублей за посещение нацпарка

. Фото: Игорь Зарембо

Если раньше пассажиры рейсовых автобусов на Куршскую косу могли бесплатно насладиться прогулкой на дюну Эфа и другими прелестями национального парка, то теперь этой песенке конец. Стоимость посещения нацпарка - 300 рублей на человека. Оплатить билет можно онлайн.

Вот как прокомментировали новшество в национальном парке "Куршская коса":

- Плата за посещение национальных парков РФ введена федеральным законодательством 1 декабря 2015 года. Раньше у туристов, добирающихся на Куршскую косу рейсовым транспортом, не было возможности оплатить посещение, так как рейсовый транспорт на КПП не останавливался. Сейчас такая возможность появилась - можно приобрести билет онлайн. Если пассажир рейсового автобуса не планирует посещать экологические тропы и маршруты национального парка, а едет в поселок, в гостиницу или на турбазу, приобретать билет не нужно. Гулять по Куршской косе следует только по организованным экотропам. В других местах (кроме поселков и морского побережья) легко нарушить установленные границы и оказаться на территории особо охраняемой или заповедной зоны.

В пресс-службе добавили, что на залив есть выход только в Королевском бору, на территории Визит-центра, в Лесном, Морском и в Рыбачьем. В остальных местах - это заповедная или особо охраняемая зона.

Тому, кого поймают на экологических тропах без билета, грозит серьезный штраф.