Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ -4

Балтийский городской округ – 1

Пионерский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 3

Правдинский городской округ – 1

Светловский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 3

Советский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1