Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ -4
Балтийский городской округ – 1
Пионерский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 3
Правдинский городской округ – 1
Светловский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 3
Советский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1