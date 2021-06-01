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Происшествия1 июня 2021 14:51

В Калининграде при падении в автобусе пострадали две пенсионерки

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в понедельник, 31 мая, при падении в автобусе пострадали две пожилые женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дорожный инцидент произошел на Ленинском проспекте. При начале движения от остановки в салоне произошло падение 68-летней и 85-летней пассажиров в салоне автобуса. 68-летняя пострадавшая рассказала, что она передвигалась со средней площадки на переднюю, когда водитель резко начал движение.

Женщина не удержалась на ногах и упала на стоявшую рядом 85-летнюю пассажирку. В результате ДТП обе пассажирки получили телесные повреждения.

ДТП