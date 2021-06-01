Фекальное загрязнение: после проб воды Роспотребнадзор предложил закрыть новый пляж в Прибрежном

. Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 2 июня, городские власти запланировали открытие пляжа в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежном. На благоустройство места отдыха потратили 4,5 миллиона рублей, работы проводились на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов.

Сегодня, накануне открытия пляжа, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты взятых проб воды. Проверка показала, что карьер в районе СНТ «Мечта» непригоден для купания.

- В пробе воды, отобранной 19 мая, по результатам лабораторных исследований обнаружена Salmonella Abony в 1 дм3 (в норме отсутствует в 1 дм3 ), что свидетельствует о фекальном загрязнении озера, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - Купание в водоеме, не отвечающем требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, создает угрозу для здоровья человека.

Ведомство предложило мэрии Калининграда запретить использование водоема в оздоровительных и рекреационных целях и установить информационные аншлаги о запрете купания. Также необходимо провести осмотр прибрежной территории и акватории на предмет несанкционированных выпусков и источников загрязнения с последующим устранением причины загрязнения.

В 2021 году в Калининградской области определены более 30 водоемов для купания, 5 из них - в Калининграде.

Мониторинг качества воды в рекреационных водоемах будет продолжен.