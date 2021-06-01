В Калининграде сожгли автомобиль помощника депутата Госдумы РФ

. Фото: Александр Подгорчук

Депутат Госдумы РФ от Калининградской области Александр Пятикоп заявил, что неизвестные в ночь на 1 июня сожгли автомобиль его помощника Алексея Прудникова. Кроме этого, два месяца назад на территорию дома его другого помощника бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате сгорела стоявшая там машина. Об этом парламентарий написал в своем обращении к губернатору Антону Алиханову, которое также опубликовал на своей странице в «Фейсбук».

Пятикоп отмечает, что с января этого года он неоднократно получает угрозы в свой адрес, а также намеки, что ему лучше уехать на несколько лет из региона.

По данным регионального управления МЧС, этой ночью в Калининграде сгорел автомобиль в переулке Станочном.