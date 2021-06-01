Мэрия Калининграда предупредила об отключении светофоров на двух перекрестках

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде на этой неделе будут отключаться светофоры на двух перекрёстках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 9.00 до 18.00 для проведения планового ремонта оборудования энергетики отключат от электроснабжения светофорные объекты:
1-2 июня с 9 до 18 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Озерова-Гаражной;
3-4 июня – на пересечении улиц Маршала Борзова-Каштановой аллеи.
Власти просят водителей быть особенно внимательными на этих участках.