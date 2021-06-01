В Калининграде пьяная сотрудница налоговой инспекции избила трех росгвардейцев

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В Калининграде будут судить сотрудницу налоговой инспекции, которая оскорбила и применила насилие к сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В феврале этого года пьяную женщину задержали за мелкое хулиганство около стадиона и доставили в дежурную часть. Горожанка попыталась скрыться, однако на ее пути встали сразу три сотрудника Росгвардии. И всех их она избила, нанеся не менее 27 ударов «в область ног и паха», попутно выкрикивая оскорбления.

На сотрудницу ФНС завели два уголовных дела, судебное заседание назначено на 17 июня.