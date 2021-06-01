Пешеходные дорожки парка Беккера в Янтарном хотят продлить до озера в Синявино

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Власти Янтарного намерены развивать северную часть парка Беккера, продлив пешеходные дорожки до Синявино. Об этом во вторник, 1 июня, журналистам рассказал глава Янтарного Артур Крупин.

- Мы уже два совещания провели. Будем писать целую программу по развитию северной части парка Беккера с возможностью продлить променад, эти пешеходные дорожки, до озера в Синявино. Строительства в парке не должно быть и не может быть. Те строения, которые есть, находятся на земельном участке, который не входит в границы парка и находится в частной собственности. Сам парк – объект культурного наследия местного значения. Плюс это особо охраняемая природная территория, - сказал Артур Крупин.

Есть у администрации и совместный с министерством культуры и агентством по международным связям проект.

- Самый грандиозный план – полностью обеспечить проход вокруг озера в Синявино. То есть закольцевать велосипедными и пешеходными дорожками. Но это долгосрочные планы. Сейчас занимаемся ревизией земельных участков, которые расположены вокруг озера. Срок ставим 4 года. В 2022 году пишем программу, в 2023 защищаем, а 2024-25 год – возможность получения грантовых средств.