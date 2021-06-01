Самбистка из Калининграда завоевала "бронзу" чемпионата Европы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Кипре прошел континентальный турнир по спортивному и боевому самбо. В специализированном центре Лимассола выступили свыше 500 представителей 28 государств Европы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состязаниях в составе взрослой сборной России впервые приняла участие калининградка Елизавета Сыщикова. Вице-чемпионка России 2021 года боролась среди женщин весом до 54 килограммов.

Выиграв у представительницы Армении со счётом 3:0, подопечная Сергея Мкртчяна уступила в полуфинале украинке, попавшись на болевой приём. А в схватке за третье место победила соперницу из Молдавии, проведя болевой приём на ногу за 100 секунд до конца пятиминутного поединка. Теперь выпускница регионального Училища олимпийского резерва готовится к национальному кубку по самбо, который пройдёт осенью в Кстово.