В Светлогорске открыли новый пляж под променадом

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске появился еще один пляж. Он расположен вдоль нового променада.

- Пляж пока еще не очень большой. Потому что там пока развернуться негде в том объеме, в котором бы хотелось. Но как первый шаг это достаточно неплохо. Мы видим, что благодаря променаду и тем берегозащитным мероприятиям, пляж появился. Раньше пляжа не было вообще, волна била в волногасящую камеру променада, – сказал Андрей Ермак.

На новом пляже начали ставить кабинки для переодевания, шезлонги, туалеты. Оборудован спасательный пост.

Министр отметил, что в районе нового пляжа в Светлогорске срезали берегозащитные буны, чтобы обеспечить доступ отдыхающих к воде.