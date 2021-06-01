Новый лифт для отдыхающих в Светлогорске откроется 4 июня

. Фото: Александр КАТЕРУША

Официальный запуск и торжественное открытие нового лифта в Светлогорске намечено на 4 июня. С 5 июня уже можно будет спускаться и подниматься. Об этом журналистам во вторник, 1 июня, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он уточнил, что сейчас рабочие моют панорамные окна, строительные леса уберут к 4 июня.

- Спуск и подъем на лифте занимает по 30 секунд. Цена билета – 50 рублей. То есть спуститься и поняться будет стоить 100 рублей. В каждую кабину лифта помещается 24 человека, а комфортное размещение это 18 человек. Естественно, максимально удобная доступная среда. На мой взгляд, этот проект будет достаточно успешным, - рассказал министр.