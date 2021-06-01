Во время чемпионата Европы по футболу в Калининграде организуют фан-зону

. Фото: Александр КАТЕРУША

Во время чемпионата Европы Российский футбольный союз организует фан-зоны в 8 городах. Как сообщает пресс-служба РФС, у нас поболеть за сборную можно будет на стадионе «Калининград». В Санкт-Петербурге фан-зону откроют на площадке Никольские ряды, Москве - в «Вегас Крокус Сити», в Самаре - на «Солидарность Арене», в Нижнем Новгороде - на стадионе «Нижний Новгород», в Сочи - в Морском порту, а также в Ульяновске и Туле (адреса площадок еще не определены).

Вместе с гостями фан-зоны матчи национальной команды будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной. Имена знаменистей пока не раскрываются.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе наша сборная сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).