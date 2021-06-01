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Спорт1 июня 2021 20:15

Калининградская «Балтика» назвала футболистов, с которыми продлен контракт

Среди них - капитан Младен Кашчелан
Николай Литвинов
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Сегодня калининградская «Балтика» объявила о продлении контрактов с четырьмя футболистами. Среди них - капитан команды Младен Кашчелан.

- Наш клуб продлил контракт с самым харизматичным игроком ФНЛ – капитаном «Балтики» Младеном Кашчеланом – до окончания сезона-2021/2022, - сообщает пресс-служба клуба.

Также до окончания следующего сезона продлены контракты с полузащитниками Максимом Кузьминым и Ишханом Гелояном. С защитником Артемом Макарчуком соглашение продлили до окончания сезона-2022/2023.

Накануне «Балтика» объявила о том, что расстается с семерыми футболистами.