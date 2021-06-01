В Калининграде начался прием заявок для участия в программе «Мы - россияне»

Этим летом в рамках проекта молодежь Калининградской области сможет отправиться в Москву или Санкт-Петербург. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), которые являются гражданами России и имеют регистрацию на территории Калининградской области. Также для участия необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе «Молодежь России».

Напомним, что проект «Мы - россияне» реализуется в Калининградской области с 2007 года. В прошлом году более четырех тысяч молодых калининградцев посетили Москву, Санкт-Петербург и впервые за 14 лет существования проекта была организована поездка во Владивосток.

В этом году путешествия будут организованы на самолете. Как сообщает пресс-служба правительства области, запись на поездки будет открываться постепенно, один раз в неделю. От каждого потенциального участника принимается на рассмотрение только одна заявка.