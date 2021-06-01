В Калининграде подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей полицейские и общественники наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детских поделок «Полицейский Дядя Степа». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего на суд жюри было представлено около 30 работ, изготовленных ребятами от 6 до 14 лет с использованием самой разной техники – кто-то лепил фигурки полицейских из пластилина, кто-то вырезал из картона и раскрашивал.

Вручали ценные подарки и дипломы лауреатов конкурса заместитель начальника полиции УМВД Дмитрий Князев и член Общественного совета при УМВД Владимир Ежиков.

- Участники конкурса от Калининградской области регулярно занимают высокие места на федеральном уровне. Каждый ребенок видит в полицейском, человеке в мундире - образец мужественности, надежности, честности, стойкости, непобедимости. Удивительно, что в прошлом году главным персонажем работ была мама, дети с удовольствием рисовали ее. А в этом году – папа, мужественный защитник, - отметил Владимир Ежиков.

11-летнюю Софию Яхову, занявшую первое место с работой из пластилина под названием «Полицейский кинолог с собакой», поздравили в УМВД России по Калининградской области. София представила Калининградскую область в финале конкурса в МВД России.

Второе место заняла работа 6-летнего Тимофея Зозулина из Немана. Третье место получила работа 10-летней Анны Харац. Кроме того, специальным призом была награждена Лилия Борзенкова, которая ранее участвовала во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В преддверии школьных каникул полицейские еще раз напомнили ребятам о мерах безопасности в летний период и пожелали хорошего отдыха.