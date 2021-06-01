National Geographic снимет в Калининградской области нетипичные туристические места

Башня Бисмарка. Фото: prussia39.ru

Журналисты из журнала National Geographic приедут в Калининград на следующей неделе, чтобы подготовить материал о нетипичных местах отдыха в нашем регионе. Об этом «Комсомолке» рассказал министр по туризму и культуре Андрей Ермак.

Сотрудники National Geographic намерены набрать фото- и видеоматериал. Часть контента, как предполагается, пойдет в соцсети, что-то - в журнал.

- У нас столько всего интересного! Много разных мест. Есть мост в Токаревке, куда туристы почти не доезжают. Есть несколько живописных мест между Знаменском и Железнодорожным, которые выглядят не то чтобы кинематографично, а инстаграмно! Люди туда с удовольствием приедут, сделают фото. Там мы, кстати, в августе будем запускать велодорожку. Есть башня Бисмарка, замок Рагнит и много-много таких вещей.

Андрей Ермак отметил, что эти нехитовые места для отдыха не менее интересны, чем остров Канта или, допустим, Музей янтаря.

- Потому что за каждым объектом стоит интересная история. И у нас есть много хороших гидов, которые могут ее преподнести, - сказал министр.