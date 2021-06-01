В Калининградском зоопарке от онкологии умерла тигрица Таня

Тигрица Таня. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке во вторник, 1 июня, вследствие онкологического заболевания умерла амурская тигрица Таня. Как сообщает пресс-служба учреждения, ей было 17 лет.

Таня прославилась тем, что зимой научилась развлекать себя, скатывая снег в большие шары, она с удовольствием гоняла их по территории, играла с ними.

- Тигрица сама освоила эту игру: она загребала снег под себя и начинала катать из одного угла вольера в другой. При хорошем снегопаде таких шаров к концу дня накапливалось немало, причем обнаруживали их чаще всего при утреннем обходе, то есть, снеговиков тигрица лепила вечером и ночью, – рассказывают в зоопарке.

В мае специалисты наблюдали резкое ухудшение здоровья тигрицы, она отказывалась от еды. Обследования показали онкологию.

Таня родилась в 2003 году в Пензенском зоопарке, с 2004 жила в Калининграде. Была надежда, что у Тани и Тайфуна сложится пара и появится потомство, но этого не произошло, хотя тигры и относились друг к другу вполне дружелюбно. Тигры жили в отдельных вольерах.