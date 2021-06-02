На пляже карьера в Прибрежном вывесили черный флаг

1 июня на пляже в раи оне СНТ «Мечта» в Прибрежном вывесили черный флаг. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Напомним, вчера Роспотребнадзор предложил властям запретить купание в карьере, поскольку в пробах воды обнаружили фекалии.

- Перед тем как начинать планировать благоустрои ство пляжа мы обследовали дно, в декабре прошлого года были взяты пробы воды и песка на анализ (веснои 2020 тоже брали), которые показали, что вода в карьере чистая, - прокомментировала ситуацию Дятлова. - Сообщение Роспотребнадзора, честно признаться, стало неожиданным. По словам главы администрации, в среду с самого утра начнутся поиски причины загрязнения. Карьер проверят на незаконные врезки и стоки.

- Все лето регулярно будем заказывать анализы, мониторить состав воды, информировать вас о результатах, - пообещала Дятлова.