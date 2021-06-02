Калининградца по ошибке избили ножкой от табурета

«…когда я ночью возвращался от Банзета, ко мне подошел один господин и хватил меня арапником по голове: я, понятно, свалился на землю, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» – да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине». Это из книги «Похождения бравого солдата Швейка». А это - суровая калининградская реальность: «Участковыми уполномоченными полиции был задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в причинении телесных повреждений». Казалось бы, что общего у бессмертного творения Ярослава Гашека и обычного полицейского протокола? А вот подите же!

Сначала на улице Киевской в Калининграде будущий фигурант уголовного дела встретил своего приятеля, который пожаловался, что его постоянно обижают соседи. Решив заступиться за друга, горожанин вооружился ножкой от деревянного табурета и отправился по указанному адресу – вершить суд и расправу.

Под горячую руку (точнее, табуретную ножку) подвернулся первый же встреченный в подъезде обитатель дома. Получивший несколько ударов бедняга в итоге был вынужден обратиться в больницу. Расценив его травмы как средней тяжести вред здоровью, медики сообщили о «криминальном пациенте» полицейским. И теперь поклоннику внесудебных наказаний в соответствии с частью 1 статьи 112 УК РФ светит лишение свободы сроком до 3 лет.