Принят закон с поправками ЕР о бесплатной газификации населения

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Государственная дума РФ приняла закон о бесплатной газификации всех россиян. Ранее ЕР предложила внедрить механизм, который даст возможность сделать это за счет «Газпрома», а не пользователей.

По словам Сергея Неверова, руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, Владимир Путин поставил цель бесплатного подведения газа, и люди не должны платить за это, - пишет nashgorod.ru. Кроме того, ЕР предложила сократить сроки газификации и начать работать по принципу одного окна, благодаря чему жители смогут получить услугу через МФЦ или газового оператора и не будут собирать документацию для подачи в различные инстанции. В «Газпроме» предложение «Единой России» одобрили.

В ближайшие дни в Совете Федерации планируют изучить инициативу председателя партии Дмитрия Медведева о законодательном закреплении статусов «региональный оператор газификации» и «единый оператор газификации». Как отметил заместитель секретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин, операторы будут совместно с властями регионов расширять географию газификации в РФ и подключать пользователей.

Один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш рассказал, что партия разработала поправки, которые помогут решить вопрос с газификацией в регионах, где на это не хватало местных бюджетных средств.

Самокиш заявил, что муниципалитеты, которые проводят газификацию, иногда физически не располагают ресурсами для подключения всех улиц подряд за короткое время. Сегодня появляется надежда, что газ придет в дома, сказал он.

По информации сайта ER.RU, газификация пользователей будет двухэтапной и завершится к 2030 году. На основании поручения президента страны газифицируют все территории, располагающие для этого техническими возможностями. В апреле, после поездки по Тверской области, с такой инициативой к Владимиру Путину обратился Дмитрий Кобылкин.

«Принятие данного закона многие жители нашей страны, в том числе и Калининградской области, ждали не один год. И наконец эта проблема начинает решаться. Именно «Единая Россия» добивалась бесплатного подключения жилых домов к газораспределительным сетям. В свою очередь президент Владимир Путин озвучил эту инициативу партии в своем послании - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.

Вопрос газификации остается одним из приоритетных. Региональное правительство подписало с «Газпромом» программу развития газоснабжения и газификации области на период до 2025 года. В программу включено 15 объектов, благодаря строительству которых будут газифицированы 66 населенных пунктов. Также запланирована реконструкция газораспределительной станции Светлогорска. Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 3,75 тыс. домовладений и пяти котельных», - рассказал Евгений Федоров, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия».