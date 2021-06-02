В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

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В Калининграде в среду, 2 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 13.00 без света останется дом на ул. Гайдара, 136, а с 13.00 до 18.00 - дома на ул. Геологической, 1, и ул. Космической, 27.

До 18.00 от электричества отключены дома по пер. Партизанскому, 2-8, пер. Северному, 1-9, 4а, 4-10, ул. Госпитальной, 2, 4-8, 5-17, 12-16, 16а, 18, 21; ул. Ген.-лейт. Озерова, 32-40, 49, 49а-51а, 51-55, ул. Знойной, 2-6, ул. Пролетарской, 111-133, 131 (уч. корпус БФУ), 114 (стомат. клин.), ул. Ракитной, 1 (д/с № 36), 3-15, ул. Проф. Баранова, 2, 2а, ул. Ялтинской, 5-53, 2-20.

До 17 часов для проведения ремонтных работ на участке теплосети без горячей воды останутся детские сады № 87 на ул. Вагнера, 2-8, 24, и № 111 на Ленинском проспекте, 18а.

До 12 часов горячей воды не будет на ул. Новый вал, 25 (д/сад № 107), и в пер. Малом, 15; до 20 часов - на ул. Белинского, 38, ул. Воздушной, 2, ул. Красносельской, 36-60, ул. Менделеева, 10-12а, 18 (д/с № 2), ул. Глазунова, 7-11.