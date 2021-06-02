В Калининграде завели дело на водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста

В Калининграде возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в сентябре 2020 года. 28-летний водитель «Фольксвагена» при выезде с прилегающей территории на улице Тюленина не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста.

В результате наезда подросток получил телесные повреждения в виде переломов костей левой ноги, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.