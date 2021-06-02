Антон Алиханов: Льготную ипотеку в Калининградской области нужно постепенно сокращать

. Фото: Александр Подгорчук

Программу льготного ипотечного кредитования в Калининградской области нужно постепенно и аккуратно сокращать. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

«Я бы высказывался за постепенное аккуратное сокращение, говоря про регион. Не хотел бы выступать на чьей-то стороне в этой большой федеральной экспертной дискуссии, потому что аргументы есть и у одних, и у других, но совершенно очевидно, что объяснять инфляцию в стройке исключительно льготной ипотекой все-таки нельзя. Давайте признаемся, что «горячие деньги» на рынок жилья потекли и по другим причинам, это объективно», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

По его мнению, рост стоимости жилья в Калининградской области связан также и с девальвационными процессами, серьезным сокращением ставок по депозитам.

«Если в банке становится совсем невыгодно, деньги несем в недвижку и пытаемся на этом зарабатывать. И многие, наверное, уже заработали, потому что та динамика цен, которую мы видим в стране, позволила заработать. Другой вопрос, можно ли сохранить ликвидность метров, в которых не живешь. Ликвидность квартир недостаточная, если начнется охлаждение этого рынка», - добавил глава региона.