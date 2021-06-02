2 медика, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 13 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 3 работника образования;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника транспортных предприятий;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 ребенка до трех лет;
- воспитанник детского сада № 78;
- 3 студента (Балтийский информационный техникум, КГТУ, Колледж предпринимательства);
- 14 неработающих.