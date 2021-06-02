2 медика, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 13 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 3 работника образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника транспортных предприятий;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 ребенка до трех лет;

- воспитанник детского сада № 78;

- 3 студента (Балтийский информационный техникум, КГТУ, Колледж предпринимательства);

- 14 неработающих.