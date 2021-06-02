Калининградец получил 5 лет «строгача» за похищение человека и вымогательство

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21-летний житель Калининграда проведет ближайшие пять лет в колонии за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2019 года злоумышленник вместе с приятелем, который до сих пор скрывается, силой посадили в машину мужчину, избили его и потребовали 15 тысяч рублей. Горожанина удерживали в салоне, пока деньги не поступили на банковскую карту. После этого они сняли в банкомате всю сумму и потребовали передать им через неделю еще 50 тысяч рублей. Потерпевшего также предупредили, что его закопают в лесу, если он обратится в полицию.

Отбывать срок злоумышленник будет в колонии строгого режима.