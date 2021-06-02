До 40 тысяч рублей: Сколько стоят билеты на «Голосящий КиВиН – 2021» в Светлогорске

. Фото: Александр КАТЕРУША

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН - 2021» (16+) пройдет 16 и 17 июля в Светлогорске. Об этом сообщается на сайте КВН.

Известно, что 16 июля в 19.00 состоится генеральная репетиция концерта со зрителями. Билеты на это шоу стоят от 2,5 до 15 тысяч рублей.

Куда веселее будет 17 июля, когда пройдет уже телевизионная съемка с участием звездного жюри. Кто именно приедет - пока неизвестно. Зато ясен порядок цен на это шоу.

Как указано на сайте «Янтарь-холла», самый дешевый билет на самый дальний ряд балкона стоит 4 тысячи рублей. Сесть в амфитеатре - от 7 до 18 тысяч рублей. Партер обойдется уже в 25-30 тысяч рублей. Интересно, что за такую цену раскупили почти все билеты - в этом секторе осталось всего 15 свободных мест.

Наконец, самые элитные места, откуда игроков КВН будет видно и слышно, вероятно, лучше всего, стоят от 25 до 40 тысяч рублей. В ВИП-партере осталось всего 31 свободное место.

На сайте КВН отмечают, что музыкальный фестиваль ежегодно собирает более 3 000 зрителей: как местных жителей и туристов, так и верных поклонников игры, приехавших из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.