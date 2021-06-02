Авиакомпания Red Wings начала полеты из Калининграда в Челябинск и Псков

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Авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты из Калининграда в Псков и Челябинск. Рейсы в эти города будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Вылет прямого рейса из Челябинска - в 08.30, прибытие в Калининград - в 09.30. Вылет обратного рейса из Калининграда - в 15.15, прилет в Челябинск - в 21.50. Время в полете составит около 4 часов.

Вылет из Калининграда в Псков - в 10.30, прибытие - в 13.00. Вылет обратного рейса из Пскова - в 13.50, прилет в Калининград - в 14.15. Время в полете составит полтора часа.