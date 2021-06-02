На перекрестке улиц Леонова - Чекистов в Калининграде появился проекционный переход

. Фото: мэрия Калининграда

Проекционный пешеходный переход появился на перекрестке улиц Леонова - Чекистов в ночь с понедельника на вторник. Как уточняет пресс-служба мэрии, он не заменяет штатный переход, а дублирует его в темное время суток или в непогоду. Над проезжей частью устанавливаются светодиодные проекторы, которые отображают разметку на проезжую часть. Пешеход движется по световому коридору и виден за 150 метров. Проекция не стирается, хорошо различима в дождь и снег.

- Для нашего города такие проекторы актуальны также на мощеных участках, где «зебры» долго не держатся. Это первый образец проектора в Калининграде, его действенность предстоит оценить специалистам, водителям и, конечно, пешеходам, - говорят в мэрии.

Отметим, что проектор с интерактивной дополнительной подсветкой работает и на проспекте Мира - на пересечении с улицей Зоологической.

Среди других новинок, которые также пройдут обкатку в Калининграде, - светящиеся «кирпичи» на переходе через улицу Гаражную. Пешеходы, даже не отрывающие взгляда от смартфонов, смогут увидеть дубликаты сигналов светофора у себя под ногами.

До конца 2021 года в Калининграде планируется установка светофорных объектов на шести перекрестках, а также тринадцати Г-образных опор с дорожным знаком 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью.