В Калининградской области стартует трехдневное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш регион в третий раз присоединится Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2021». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в течение трех дней, с 3 по 5 июня, анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию будет проходить в Гусеве, Балтийске и Калининграде.

График выглядит так:

- 3 июня – г. Гусев, площадка на пересечении ул. Победы и ул. Московской (ориентир - район причала на Центральной площади);

- 4 июня – г. Балтийск, ул. Садовая, 1 (ориентир – площадка перед ТЦ «Большая семья»);

- 5 июня - г. Калининград, пл. Победы (ориентир - площадка на углу ул. Проф. Баранова).

Время: 12.00 – 18.00.

Во время проведения исследования эксперты в вопросах профилактики ВИЧ/СПИД расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски и напомнят о действенных мерах защиты.