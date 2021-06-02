В Светлом полиция незаконно отказалась возбуждать дело по факту ДТП с пострадавшей

В августе 2020 года на улице Советской в Светлом на «зебре» сбили 42-летнюю женщину. Горожанка оказалась в больнице с многочисленными переломами костей, что является тяжким вредом здоровью.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении молодой женщины-водителя. На странное решение обратила внимание прокуратура, которая отменила это решение.

В результате на водителя завели уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.