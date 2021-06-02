В «Балтику» перешел один из самых ярких игроков ФНЛ

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«Балтика» и «Нефтехимик» (Нижнекамск) достигли договоренности о переходе 30-летнего полузащитника Данила Кленкина. Как сообщает пресс-служба нашей команды, в профессиональном первенстве страны Данил дебютировал в 18-летнем возрасте. Выступал за «Торпедо-ЗИЛ» (Москва), «Истру» (Московская область), «Газовик» (Оренбург), ФК «Тюмень», «Крылья Советов» (Самара), ФК «Тамбов» и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Новобранец «Балтики» является двукратным победителем зональных турниров ПФЛ, участником игр РПЛ, в ФНЛ сыграл более 200 матчей (31 забитый мяч, 37 голевых передач).

В сезоне-2020/2021 Данил был настоящим лидером нижнекамской команды и одним из самых ярких игроков ФНЛ. Он сыграл 39 матчей, записав себе в актив 13 результативных действий (6 забитых мячей, 7 голевых передач).

Трудовое соглашение с игроком заключено на два года.