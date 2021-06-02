Доигрались: 11-летняя девочка упала с третьего этажа

Сегодня днем, 2 июня в подъезде одного из домов по улице Суздальской в Калининграде девочки, одной из которых 11, а другой - 5 лет, затеяли своеобразную игру: из окон верхних этажей кидали вниз большое покрывало. После очередного такого броска оно зацепилось за газовую трубу между вторым и третьим этажами. И тогда старшая из подруг решила исправить ситуацию: влезла на подоконник, затем ступила на газопровод, поскользнулась и полетела вниз.

Свидетелями происшествия стали несколько прохожих, которые поспешили вызвать «Скорую помощь». Ребенка доставили в больницу, в настоящее время, как сообщается, жизни девочки ничто не угрожает.

- Организовано проведение доследственной проверки, - проинформировали в региональном Управлении СКР. - Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.