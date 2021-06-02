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Общество2 июня 2021 19:32

На берегу Преголи в Калининграде вырубят больше тысячи деревьев

Причина - строительство нового моста
Кирилл Алексеев
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Дорого обходится городу Калининграда строительство дублера двухъярусного моста. И дело не только в деньгах.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Калининграда, ради строительства нового моста возле Преголи, в границах улиц Портовой, Правой набережной и Гвардейского проспекта, будет вырублено больше тысячи деревьев, точнее, 1086. Вероятно, вырубка частично коснется и находящегося поблизости парка Победы.

Порубочный билет был выдан МКУ "Управление капитального строительства" 28 мая и действует ровно год.

Кроме того, для строительства нового моста будет снесен старый немецкий дом на улице Генерала Галицкого.