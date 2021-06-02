В Калининградской области пройдет экологическая акция «Вода России»

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области совместно с Музеем мирового океана 8 июня проведет акцию «Вода России».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и будет включать в себя уборку берегов водных объектов у маяка в поселке Заливино Полесского городского округа Калининградской области от бытового мусора и древесного хлама.

- Также в рамках акции планируется поддержать международный проект «Чистые берега Евразии», - добавили в пресс-службе.

К участию приглашаются все желающие. Соблюдая все меры безопасности, граждан призывают выйти на побережья водных объектов и навести порядок.