В Калининградской области пройдет экологическая акция «Вода России»

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области совместно с Музеем мирового океана 8 июня проведет акцию «Вода России».
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и будет включать в себя уборку берегов водных объектов у маяка в поселке Заливино Полесского городского округа Калининградской области от бытового мусора и древесного хлама.
- Также в рамках акции планируется поддержать международный проект «Чистые берега Евразии», - добавили в пресс-службе.
К участию приглашаются все желающие. Соблюдая все меры безопасности, граждан призывают выйти на побережья водных объектов и навести порядок.