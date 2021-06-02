В Калининграде на улице Баранова высаживают еще 10 взрослых деревьев

Новые деревья перед высадкой Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде в понедельник 31 мая началась высадка крупных деревьев на улице Баранова со стороны нового торгового центра «Z-форт». Несмотря на то, что рабочие раскопали тротуарную плитку, в мэрии города были очень удивлены проведению этих работ. Однако в среду 2 июня выяснилось, что высадка проходит не на городской территории, а на земле, принадлежащей торговому центру.

- Возле Z-форта сажают липы в количестве 10 штук, - заметил начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко. - Это в некотором роде продолжение аллейной посадки по всей улице Баранова. Такие же липы были высажены на пешеходной зоне. Возраст деревьев примерно 16-18 лет. Липы из питомника, это достаточно хороший посадочный материал сорта Грин Спаер, к этому вопросов нет. Сажают деревья они на своем земельном участке, относящемся к участку торгового центра, с нами они работы не согласовывали. Это будет их зеленая зона.

В мэрии также уточнили, что с архитекторами работы согласованы.