В Калининграде электросамокатчика арестовали на 3 суток

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 2 июня остановили на Советском проспекте в Калининграде водителя электросамоката. Дело в том, что мощность последнего составляла 1 киловатт, а по правилам, чтобы управлять такого рода транспортным средством мощностью свыше 250 ватт, нужны водительские права категории «М» и выше. Как выяснилось, что самокатчик ранее был их лишен за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. К тому же, на голове у горожанина не было шлема…

- В отношении гражданина составлены два административных материала: один по статье 12.6 КоАП РФ – за неиспользование защитной амуниции, и второй - по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - За денное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

В итоге судья, перед которым предстал нарушитель, приговорил его к 3 суткам ареста.