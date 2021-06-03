В Калининградской области создадут систему обращения с ТКО замкнутого цикла

В Калининградской области будет создана система обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

По его словам, кроме Калининграда проект планируется реализовать в Севастополе, Дагестане и Архангельской области.

- В настоящее время работаем с Севастополем по созданию там достаточной инфраструктуры, чтобы мы получали вторичные материалы, ресурсы, вторсырье, которое может потом использоваться предприятиями для выпуска новых видов продукции. Также работаем с Калининградской и Архангельской областями, коллегами в Дагестане, - цитирует Буцаева агентство ТАСС.