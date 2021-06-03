Парусник «Седов» отправится в море после 20 июня

. Фото: пресс-служба БГА РФ

Калининградский барк «Седов» начал навигацию юбилейного года, а в море он отправится в середине июня. Об этом «Комсомолке» рассказал Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежит судно.

Накануне на парусник прибыли курсанты. Курсантов на «Седове» прибыло. Теперь их, с учетом группы из 25 человек (Институт «Морская академия» Мурманского государственного технического университета и Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева), 140 человек.

Ребятам предстоит, в частности, отработать подъемы на мачты и разобраться с парусным вооружением.

По словам ректора, прибыв в порт, курсанты начали осваивать 10-суточную программы. Это лекции и практические занятия.

- Выход в море – после 20 июня. Дата уточняется. Согласно план-графика, судно будет находиться в навигации в Балтийском море. Предположительно – Кронштадт 25 июля, - сообщил Владимир Волкогон.