В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 3 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах и в двух гаражных обществах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 20.00 отключены от электроснабжения дома по ул. Ломоносова 2, 4;

С 9.00 до 18.00 от электричества отключены дома по ул. Старопрегольская 10а, ул. Эпроновская 12, 20, 25-29, 31, 33, пер. Малый 3; ул. Чернышевского 9 и 26 (детская поликлиника), 3, 11, 16, 15-25, 24, 28-32, 31-31б, ул. Красная 41-47, 44-56, ул. Лейт. Яналова 17, 17б, ул. Комсомольская 51, ул. К. Маркса 42-50, ул. Фестивальная 14, 15, ул. Туркменская 1, 2; ул. Авторемонтная 23-29, ул. Ген. Захарова 40-46, ул. Каштановая аллея 176-178, ул. Марш. Борзова 58 (и котельная), 58де, 60-90, 66-72 (модуль ГВС), 74-80 (модуль ГВС), 82-88 (модуль ГВС), 67-93а, 110 (котельная), Г/О «Авиатор-1» и «Авиатор-3».

Холодная вода перекрыта с 10.00 до 15.00 на ул. Каменная 3-5 и Советский пр-т 109.

С 10.00 до 16.00 - ул. Согласия 25, 32 (д/с № 59), 33, 39 и ул. Минусинская 6-; с 10.00 до 17.00 - ул. Артиллерийская 58а (ВНС); с 10.00 до 14.00 - Советский пр-т 242, 248, 280, ул. Гурьева 55.

Также в четверг запланированы работы на теплосетях – без горячей воды с 8.00 до 20.00 останутся потребители по улицам:

Московский пр-т 1-23, 8-48а, 12а (ВНС), 29-39

наб. Петра Великого 1-7

ул. Марш. Баграмяна 2-12, 18-32, 34 (лицей № 35)

ул. Барнаульская 5а, 6-6а (центр спец.видов медицинской помощи)

ул. Буткова 1, 2 (детская стоматологическая поликлиника), 4-18, 19, 34, 36

ул. Вагнера 51 (лицей № 23), 58

ул. Галицкого 19-33, 28, 30

ул. Загорская 1-5

ул. Звёздная 29-37

ул. Красноярская 1-5, 2-4

ул. Космическая 22-36, 27 (центр гигиены и эпидемиологии), 29

ул. Мариупольская 1-13, 2-26;

С 8.30 до 20.00 горячая вода перекрыта в домах ул. Зоологическая 9-15, ул. Косм. Леонова 8-8а, пер. Зоологический 11.

Ремонт и отключение горячей воды на ул. Эльблонгская 9-11 продлится с 9.00 до 18.00.