Приставы арестовали «Мерседес» калининградца из-за долга по транспортному налогу

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Славского районы был вынужден погасить задолженность по транспортному налогу после ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Мужчина задолжал по транспортному налогу более 70 тысяч рублей, ему ограничили выезд за пределы России и запретили проводить регистрационные действия в отношении зарегистрированного на него «Мерседеса».

При помощи камер «Безопасного города» приставы узнали где находится автомобиль, арестовали его и поместили на спецстоянку. Должнику не помогло даже то, что он заклеивал номер машины.

После ареста автомобиля мужчина незамедлительно оплатил налоговую задолженность.